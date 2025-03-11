Погода в Крыму во вторник

Во вторник погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами с районов Средиземного моря. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, на южном побережье до +9, днем +17…+22 градуса, на побережье и в горах +11…+16", – говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +18...+20 градусов.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер южный ночью 7-12 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +13...+15.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, днем столбики термометров покажут +13...+15.