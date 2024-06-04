Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Погода в Крыму во вторник: аномальная жара

04 июня 2024, 11:10Общество

6

Во вторник в Крыму ожидается аномально жаркая погода. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. С 4 по 8 июня в степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы", – прогнозируют синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +31...+33.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Июнь 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх