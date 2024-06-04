Новости Крыма Погода в Крыму во вторник: аномальная жара

Во вторник в Крыму ожидается аномально жаркая погода. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. "В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. С 4 по 8 июня в степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы", – прогнозируют синоптики. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +31...+33. В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

