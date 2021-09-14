Погода в Крыму во вторник: ныряем в лето

Во вторник на территории Крымского полуострова потеплеет до +28 градусов, местами в ночные и утренние часы возможны туманы. Об этом информирует Крымский гидрометцентр.

"До конца рабочей недели область повышенного атмосферного давления обусловит на полуострове сухую и теплую погоду. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13, на побережье +14…+19; днем воздух прогреется до +23…+28, в горах до +21", – рассказали синоптики.

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +25…+27.

В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. В ночные часы температура воздуха составит +15…+17, в дневные +25…+27.

В Ялте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-5 м/с, вечером юго-западный 1-4 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем потеплеет до +24…+26 градусов.