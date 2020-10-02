Пограничники Крыма поймали нелегала из Украины и беглеца от правосудия

За неделю крымские пограничники задержали двух нарушителей государственной границы, которые следовали с территории Украины в обход установленных правил. Об этом рассказала пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым. Одного из граждан, 1985 года рождения, задержали при попытке обхода пункта пропуска "Армянск".

"У задержанного отсутствовали действительные документы на право въезда в Российскую Федерацию, пограничникам он представился уроженцем Бахчисарайского района. В ходе опроса мужчина пояснил, что в 2015 году выехал на территорию Украины для постоянного проживания, однако спустя пять лет решил вернуться в Россию", – сказано в сообщении.