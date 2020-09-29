Новости Крыма Пограничники нашли у жителя Джанкоя револьвер и взрывчатку

Пограничники нашли у жителя Джанкоя револьвер и взрывчатку Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в приграничном Джанкое выявили оружие и боеприпасы, проинформировала пресс-служба ведомства. "В результате осмотра гаражного бокса одного из гаражно-строительных кооперативов Джанкоя, принадлежащего местному жителю, сотрудники Управления обнаружили и изъяли револьвер, патроны, тротиловую шашку весом около 100 граммов, запалы и корпус гранаты Ф-1", – сказано в сообщении. Гараж принадлежит гражданину России 1992 года рождения. Баллистическая экспертиза установила, что среди представленных на исследование образцов присутствуют огнестрельное оружие, способное использоваться по назначению, и боеспособные патроны к нему. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

