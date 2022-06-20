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Пока без дождя: прогноз погоды в Крыму на понедельник

20 июня 2022, 11:13Общество

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В понедельник в Крыму тепло и без осадков, сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13…18 градусов тепла, на побережье до +22; днем +26…31, в горах +20…25", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14...16, днем 28...30.

В Севастополе переменная облачность, без дождя. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14...16, днем 28...30.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии также без осадков. Ночью будет +18...+20, днем +27...+29.

Температура морской воды в Ялте +22, в Алуште и Евпатории +21, в Феодосии +20, в Севастополе +21..22, в Черноморском +23, в Керченском проливе +24, В Азовском море +22.

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