Новости Крыма

Поклонская предложила сборной Украины сыграть в футбол в Крыму

Сегодня, 14:29Политика

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Замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новый дизайн формы сборной Украины по футболу, на которую нанесены контуры границ страны с включением в них Крымского полуострова.

"Если футболисты на Украине решили гонять мяч в майках с нашим полуостровом, то предлагаю совместный матч в Крыму с нашими командами, раз уж они так скучают по нам – крымчанам", – сообщает Поклонская в своем Telegram-канале.

"А вообще, есть такая примета: на крымчан посягнешь – свое потеряешь", – уточнила депутат ГД. Ранее состоялась презентация новой формы украинских футболистов. На футболках изображен контур карты страны с российским Крымом и территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также на комплекты игровой формы нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!". По словам главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, это должно вдохновить спортсменов на победы.

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