Новости Крыма "Покровитель интернета": к лику блаженных причислили подростка

"Покровитель интернета": к лику блаженных причислили подростка Католическая церковь впервые за многие годы причислила к лику блаженных юношу – итальянского подростка Карло Акутиса. Об этом информирует "Коммерсант". Парень скончался от лейкемии в возрасте 15 лет в 2006 году. Помимо этого, он может стать первым святым из поколения миллениалов, если подтвердится факт еще одного чуда благодаря его покровительству. Ранее подтвердился случай исцеления ребенка, который прикоснулся к футболке покойного Акутиса. Есть вероятность, что папа на этот раз отменит требование второго чуда, как делал уже не один раз. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

