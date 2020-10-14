Новости Крыма

"Покровитель интернета": к лику блаженных причислили подростка

"Покровитель интернета": к лику блаженных причислили подростка

14 октября 2020, 09:54Новости

Католическая церковь впервые за многие годы причислила к лику блаженных юношу – итальянского подростка Карло Акутиса. Об этом информирует "Коммерсант".

Парень скончался от лейкемии в возрасте 15 лет в 2006 году. Помимо этого, он может стать первым святым из поколения миллениалов, если подтвердится факт еще одного чуда благодаря его покровительству. Ранее подтвердился случай исцеления ребенка, который прикоснулся к футболке покойного Акутиса. Есть вероятность, что папа на этот раз отменит требование второго чуда, как делал уже не один раз.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Октябрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх