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Новости Крыма

Полсотни улиц в Феодосии останутся без воды

02 октября 2024, 10:55Общество

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Часть Феодосии 2 октября останется без воды из-за аварийных ремонтов на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Вода Крыма".

По данным пресс-службы, отключение произойдет в среду с полудня до 18 часов в центральной части города. Так, без воды в это время останутся абоненты, расположенные по улицам Свободы, Советская №1-15, Октябрьская, Халтурина, Степана Разина, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова №4-116, Восточная, Шмидта, Краснобаева №13-15, Кирпичный тупик, Тимирязева №17-52, Борисова, Поперечная, Очаковская, Гоголя, Чехова №16, 32-100, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Щорса, Желябова №17-19, 8 Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Потемкинская, Рабочая, Горная, Адмиральский бульвар №19-56.

Также водоснабжение отключат в переулках Димитрова, Пролетарский, Нахимова, Шмидта, Циолковского, Бульварный, Форштадский, Потемкина, Очаковский, Айвазовского, Фонтанный и одноименная площадь, Узкий, Фурманова.

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