Получение и оформление румынского гражданства

Миграционное законодательство Румынии от других стран отличается тем, что при подаче заявления на местное гражданство не требуется официальный отказ от гражданства своей страны. Здесь является законным наличие паспортов двух государств. И даже проживать постоянно в Румынии после получение ее гражданства не обязательно. Это, наверное, самые привлекательные условия, которые выставляет европейская страна. Многие россияне стремятся получить румынское гражданство и иметь доступ к странам европы, с правом жить и работать без визовых ограничений.

Сама процедура получения румынского гражданства не сложная в сравнении с другими странами. О простоте прохождения процедуры часто пишут на тематических форумах ти оставляют о юристах компании Romanesc отзывы и благодарности.

Требования

Многие документы можно оформить в дистанционном порядке. Но подача заявления в консульстве предполагает и личное собеседование у консула. Если подать заявление напрямую в местное министерство юстиции, то это позволит сэкономить много времени – до 4-6 месяцев.

Очередные поправки в миграционное законодательство предполагают некоторые преимущества для граждан Молдавии и Украины. Чуть более 100 лет назад вся Молдавия и несколько регионов Украины были частью Румынии. В 1940 году они вошли в состав СССР. Тем гражданам современных Украины и Молдавии, которые проживали на этих территориях, сегодня разрешено вернуться в Румынию и на льготных условиях получить гражданство. Такие же возможности есть у всех прямых потомков тех людей (детей и внуков), поэтому некоторые граждане России тоже могут воспользоваться этим пунктом в законе.

Претенденты на получение гражданства Румынии обязательно должны знать местный язык минимум на базовом уровне – чтобы пройти собеседование и самостоятельно заполнить анкету. Обязательно требуется справка об отсутствии судимости и приводов в полицию. Также не должно быть таких фактов в биографии, как депортация из какой-либо страны, нелегальное трудоустройство, наличие неоплаченных долгов.

Помощь агентств

Чтобы быстрее собрать нужный пакет документов, можно воспользоваться услугами специальных агентств. Они за дополнительную плату помогут собрать многие недостающие справки, в том числе свидетельства о рождении родителей или бабушки и дедушки. Такие агентства чаще всего не берут предоплаты, т.к. стоимость их услуг напрямую зависит от результата. Цена может составлять от 300 до 1 тыс. евро и даже больше. Иногда в этой сфере попадаются и аферисты, которые пытаются вытянуть из клиентов как больше денег, объясняя это якобы возможностью ускорить процесс доставки документов. Но на самом деле это невозможно, т.к. доставка корреспонденции по этому маршруту производится один раз в 3-4 месяца, и изменить этот порядок никто не может. В среднем для россиян процесс получения гражданства Румынии длится 1,5-2 года.

Документы

Для подачи заявления нужно подготовить:

действующий заграничный паспорт;

нотариально заверенные копии внутреннего паспорта и своего свидетельства о рождении;

свидетельство о рождении того родственника, который когда-то проживал на территории, входившей в состав Румынии;

копия свидетельства о браке (или о расторжении брака) родителей.

Справки о несудимости требуется получить не только в своей стране, но в Бухаресте. В общем пакете документов должно быть заверенное нотариусом заявление о том, намерен ли соискатель сохранить себе имеющееся гражданство.

Также мигрант должен дать расписку, что не намерен причинять ущерб государственной безопасности страны и совершать какие-либо противоправные действия, и что ничего подобного не делал в своем государстве.

Порядок действий в соответствии с действующим в 2020 году положением