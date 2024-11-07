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Новости Крыма

Портрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в Крыму

07 ноября 2024, 16:32Общество

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Почти 70% туристов возвращаются в Крым после первого посещения полуострова. Какие туристы и из каких регионов России выбирают Крым, в прямом эфире в соцсети Вконтакте Центра управления регионом сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

"Мы провели срез портрета туриста в Республике Крым в 2024 году. Традиционно основным регионом-донором, откуда приезжают отдыхающие, является Центральный федеральный округ: безусловно, лидерами являются Москва и Московская область", – отметил министр.

Кроме того, по его словам, на полуостров часто приезжают туристы из Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Еще один традиционный регион-донор – Южный федеральный округ, и начал увеличиваться поток отдыхающих из Северо-Кавказского федерального круга.

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