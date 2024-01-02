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Новости Крыма

Посетителей стенда Крыма на ВДНХ научили финансовой грамотности

Сегодня, 15:46Общество

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ПСБ и Академия ПСБ организовали на стендах Севастополя и Республики Крым на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ образовательный квест по финансовой грамотности, информирует пресс-служба кредитной организации.

Проект реализовали при активном содействии министерства образования, науки и молодежной политики Республики Крым и департамента экономического развития города Севастополя. С игровыми заданиями успешно справились 125 семей, которые пришли на выставку познакомиться с главными достижениями российских регионов.

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