Пошлины подождут: льготы при регистрации прав на жилье в Крыму продлены

Президент РФ Владимир Путин продлил на два года освобождение от уплаты пошлины за государственную регистрацию ранее приобретенных прав на недвижимость в Крыму. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ до 1 января 2025 года освобождает от пошлины за регистрацию прав на недвижимость, возникших в Крыму и Севастополе до их вхождения в Россию в качестве ее субъектов. Изначально переходный период для этих целей был установлен до 1 января 2017 года, затем его продлили до 1 января 2023 года. Но процедуры оформления (переоформления) прав граждан и юрлиц на земельные участки не были реализованы в полной мере.