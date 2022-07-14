Новости Крыма

Пошлины подождут: льготы при регистрации прав на жилье в Крыму продлены

14 июля 2022, 15:06Общество

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Президент РФ Владимир Путин продлил на два года освобождение от уплаты пошлины за государственную регистрацию ранее приобретенных прав на недвижимость в Крыму. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ до 1 января 2025 года освобождает от пошлины за регистрацию прав на недвижимость, возникших в Крыму и Севастополе до их вхождения в Россию в качестве ее субъектов. Изначально переходный период для этих целей был установлен до 1 января 2017 года, затем его продлили до 1 января 2023 года. Но процедуры оформления (переоформления) прав граждан и юрлиц на земельные участки не были реализованы в полной мере.

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