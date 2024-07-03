После атаки морских дронов в Новороссийске закрыта бухта

В Новороссийске после атаки безэкипажных катеров временно закрыт доступ к акватории бухты. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

По его информации, ночью военные отражали атаку морских дронов. Жителей просили не покидать дома и не находиться на открытом пространстве возле моря.

"3 июля до 09:00 будет происходить обследование акватории бухты. Входы на пляжи и набережную будут ограничены. Убедительная просьба на время проведения оперативных мероприятий воздержаться от посещения пляжных территорий, набережной и рекреационных зон вдоль уреза воды", – написал Кравченко в своем Telegram-канале.