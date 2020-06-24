Новости Крыма

После засухи – потоп: прогноз МЧС о подъеме уровня воды в реках Крыма

После засухи – потоп: прогноз МЧС о подъеме уровня воды в реках Крыма

24 июня 2020, 11:11Новости

В ближайшие сутки в Крыму ожидаются сильные ливни, которые будут сопровождаться подъемом уровня воды в реках на 0,5 – 1,5 м. Об этом информирует пресс-служба МЧС Крыма и ГУ МЧС России по РК.

Крымчанам рекомендуют по возможности оставаться дома. В случае крайней необходимости, соблюдать мере безопасности на улице – избегать низинных участков, подземных пешеходных переходов, ЛЭП, деревьев и рекламных конструкций. Категорически запрещаются походы в лес и горную местность. Как ранее сообщалось РИА Новости Крым, на территории полуострова объявлено штормовое предупреждение. Вероятны грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с. В конце недели синоптики прогнозируют резкое потепление. По мнению начальника регионального Гидрометцентра Татьяны Любецкой, дневная температура повысится до +25…+30, в ночное время ожидается +17…+22 градуса, без осадков.

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