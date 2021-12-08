Посол России Поклонская накормит жителей Кабо-Верде украинским борщом

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кабо-Верде Наталья Поклонская собирается приобщать африканцев к российской и украинской кухне, в частности планирует угостить местных жителей борщом. Об этом она сообщила "Tatler".

Она призналась, что украинский борщ является из самых ее любимых блюд, и сообщила, что уже дала указания по поводу своих кулинарных предпочтений поварам посольства.

"Жареная картошка с луком и чесноком – в дни, когда приемов нет. Украинский борщ, самый вкусный. Можно даже угощать местных, чтобы попробовали, что такое украинский борщ. Будем показывать и русскую, и украинскую кухню, потому что мы братские народы. Вареники с творогом, блинчики", – заявила государственный советник юстиции третьего класса.