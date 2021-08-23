Посол России в Германии высказался о саммите "Крымской платформы"

Никакие "платформы" не убедят крымчан изменить решение о воссоединении с Россией, выраженное в итогах референдума 16 марта 2014 года. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев.

"Вопрос о принадлежности Крыма был окончательно решен в 2014 году, когда жители полуострова не приняли государственный переворот на Украине, воспользовались закрепленным в Уставе ООН правом на самоопределение и в ходе мирного и демократического вотума высказались в пользу вступления в состав Российской Федерации. Никакие "платформы" не убедят их изменить это решение и не повернут историю вспять", – рассказал дипломат в комментарии немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном на сайте посольства.

По словам Нечаева, об этом, в частности, свидетельствуют результаты последних социологических опросов, согласно которым 93% крымчан положительно оценивают воссоединение полуострова с Россией.