Новости Крыма

Пострадавшие от потопа аграрии Крыма получат 21 млн рублей компенсации

19 ноября 2021, 11:20Общество

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Республика Крым получит из федерального бюджета 21,2 млн рублей на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям, которые понесли убытки из-за паводков летом этого года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, проинформировали в пресс-службе кабмина.

"Выделить в 2021 году Минсельхозу России в целях компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации природного характера на территории Республики Крым, бюджетные ассигнования в размере 2 1185,2 тыс. рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации", – написано в документе.

Выплаты получат семь сельскохозяйственных организаций, три фермерских хозяйства и одно личное подсобное хозяйство.

В июне в Крыму был введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей. Ливни повредили сельхозкультуры на площади почти 490 га. Кроме того, погибло более 250 сельскохозяйственных птиц.

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