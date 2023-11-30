Пострадавшие от урагана в Крыму выписаны из больницы

Двое пострадавших после шторма в Крыму выписаны из больницы. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе минздрава Крыма.

Ранее сообщалось, что медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

"Пострадавшие, которые были госпитализированы с переохлаждением, выписаны", – рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе регионального минздрава.

Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. На западном побережье полуострова сила ветра достигала 40 м/c, в Севастополе –26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.