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Новости Крыма

Пострадавшие от урагана в Крыму выписаны из больницы

30 ноября 2023, 15:51Происшествия в Крыму

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Двое пострадавших после шторма в Крыму выписаны из больницы. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе минздрава Крыма.

Ранее сообщалось, что медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

"Пострадавшие, которые были госпитализированы с переохлаждением, выписаны", – рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе регионального минздрава.

Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. На западном побережье полуострова сила ветра достигала 40 м/c, в Севастополе –26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.

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