Новости Крыма

Пострадавшим от потопа симферопольцам дали компенсации на 19 млн рублей

18 августа 2022, 12:26Общество

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Пострадавшие от июньских паводков 420 жителей Симферополя получили финансовую помощь на общую сумму 19,4 млн рублей, рассказали в администрации крымской столицы.

"По 420 заявлениям горожан, пострадавших в результате подтопления, приняты положительные решения о выплате материальной помощи. Единовременная материальная помощь предоставлена в общем объеме 4 миллиона 200 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Также 199 граждан получили финансовую помощь в связи с частичной утратой имущества (по 50 тыс. рублей) на общую сумму 9 млн 950 тыс. рублей.

Помощь в связи с полной утратой имущества первой необходимости (по 100 тыс. руб.) получили 57 граждан. Общая сумма выплат в этой категории составила 5 млн 700 тыс. рублей.

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