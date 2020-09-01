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Потеряем свое Мертвое море: Крым может лишиться уникальных грязей

Потеряем свое Мертвое море: Крым может лишиться уникальных грязей

Сегодня, 09:46Новости

Лечебные грязи Сакского озера, которыми Крым славится не хуже Израиля с Мертвым морем, рискуют потерять свои лечебные свойства. Несмотря на то, что вокруг уникального водоема реализуется сразу несколько проектов ФЦП, касающихся, в том числе, грязедобычи, ключевой момент – сохранение целебных илов и рапы – почему-то был упущен.

Из-за чего сакские грязи оказались под угрозой и что нужно делать уже в настоящие время, чтобы избежать гибели озера, разбирался корреспондент РИА Новости Крым. Уникальные водоемы с лечебными грязями и огромным количеством натуральной соли на Западном побережье Крыма известны с древнейших времен. Известный курорт на "мертвом море" в Израиле – лишь "поздняя копия" сакского и евпаторийского, хоть и далеко опережающая их по мировой известности и популярности.

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