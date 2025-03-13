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Новости Крыма

Потерял равновесие и выпал из окна: подробности ЧП в Севастополе

13 марта 2025, 15:02Общество

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Восьмилетний ребенок, выпавший из окна квартиры в Севастополе, потерял равновесие во время закрытия окна. Подробности происшествия сообщили в прокуратуре города.

ЧП произошло днем 12 марта в многоквартирном доме на улице Репина. Мальчик находился с матерью дома, в квартире на пятом этаже. Он получил травмы и был доставлен в больницу.

"По предварительной информации, закрывая окно, он потерял равновесие и упал на террасу квартиры на втором этаже. В результате падения ребенок получил многочисленные телесные повреждения и в настоящее время находится в реанимационном отделении городской больницы", – говорится в сообщении.

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