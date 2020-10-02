Новости Крыма

Повлияют ли санкции ЕС на строителей Крымского моста и железных дорог

Повлияют ли санкции ЕС на строителей Крымского моста и железных дорог

02 октября 2020, 10:37Политика

Санкции ЕС веденные против двух физических лиц и четырех компаний за строительство Крымского моста и железной дороги – никак не повлияют на их деятельность. Такое мнение в комментарии РАИ Новости Крым высказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при Постоянном Представительстве Республики Крым при Президенте РФ Александр Молохов.

Как ранее информировал сайт РИА Новости Крым, в санкиционный список были добавлены гендиректор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов, заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин, АО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", ФГУП "Крымская железная дорога" и Крымская первая страховая компания.

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