Новости Крыма

Появились кадры с места затонувшей в Севастополе подводной лодки

Появились кадры с места затонувшей в Севастополе подводной лодки

15 декабря 2019, 22:13Новости

В аннексированном Россией Севастополе ликвидируют подводную лодку, которая затонула, а потом всплыла.

Подводная лодка Черноморского флота с плавучим доком была списана 10 лет назад. Сейчас она готовится к буксировке к месту утилизации. Вокруг плавучего дока с подлодкой работают вспомогательные судна.

"В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации. Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации", – говорится в сообщении.

Сейчас лишь четверть надводной части плавучего дока ПД-16 находится над водой – около 2 метра. Подводная лодка, которая находится внутри дока, перевернулась на бок.

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