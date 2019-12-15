Появились кадры с места затонувшей в Севастополе подводной лодки

В аннексированном Россией Севастополе ликвидируют подводную лодку, которая затонула, а потом всплыла.

Подводная лодка Черноморского флота с плавучим доком была списана 10 лет назад. Сейчас она готовится к буксировке к месту утилизации. Вокруг плавучего дока с подлодкой работают вспомогательные судна.

"В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации. Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации", – говорится в сообщении.

Сейчас лишь четверть надводной части плавучего дока ПД-16 находится над водой – около 2 метра. Подводная лодка, которая находится внутри дока, перевернулась на бок.