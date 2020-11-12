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Поздняя путина: когда в Крыму начнется улов хамсы

Поздняя путина: когда в Крыму начнется улов хамсы

12 ноября 2020, 10:40Общество

Первые уловы крымской хамсы ожидаются на следующей неделе. Поздняя путина связана с климатическими условиями, рассказал в комментарии РИА Новости Крым генеральный директор ООО "ЮГРЫБРЕСУРС" Евгений Пелевин.

"Уже ряд крымских судов и рыбаков вышли на промысел. Значительного прихода хамсы пока еще не наблюдается. Исходя из температурных прогнозов, ожидаем выхода хамсы из Керченского пролива в Черное море ориентировочно в следующую среду", – сообщил он.

Пелевин отметил, что рыба не будет мелкой. Ближе к середине декабря ожидается уже черноморская хамса. "По данным ученых, в Азовском море есть хамса, мы ожидаем в принципе хорошие подходы, размерный ряд тоже неплохой. Кроме азовской, конечно, ждем и черноморскую хамсу, но подойдет ли она к берегам Крыма будет известно уже ближе к середине декабря", – добавил он.

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