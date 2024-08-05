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Новости Крыма

Пожар произошел на территории заповедника в Ялте

Сегодня, 10:11Происшествия в Крыму

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Возгорание произошло на территории заповедника в Большой Ялте. Об этом передает Главное управление МЧС России по Республике Крым.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения во вторник в 07.30.

"К месту направлены необходимые силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Крым, Ялтинского лесного природного заповедника. По прибытию установлено загорание лесной подстилки на площади 0, 25 на", – говорится в сообщении.

В ликвидации пожара задействованы 13 человек и пять единиц техники.

На территории Крыма с 17 апреля действует особый противопожарный режим. До конца августа продлен запрет на посещение леса. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры безопасности для недопущения возникновения загораний в горно-лесной зоне.

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