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Новости Крыма

Пожар произошел в общежитии Симферополя

Сегодня, 12:23Общество

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Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Симферополе, спасены два человека и эвакуированы из опасной зоны восемь. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 10:14. Пожар случился на шестом этаже девятиэтажного общежития на улице Марка Донского. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования.

"По прибытии на место первых пожарных расчетов было установлено, что горят вещи на площади три квадратных метра. Из задымленного помещения были эвакуированы восемь человек, еще двое спасены", – проинформировали в ТГ-канале ведомства.

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