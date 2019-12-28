Пожар в Джанкойском районе: мужчина отравился угарным газом

В селе Ермаково Джанкойского района ночью произошел пожар в жилом доме, сообщили в Управлении МЧС России по Крыму.

По информации ведомства, в результате пожара пострадал мужчина 1958 года рождения.

"С диагнозом отравление продуктами горения он оперативно доставлен в Джанкойскую районную больницу. Спасатели провели разведку помещений, в доме никого не обнаружено", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Накануне в селе Зоркино Нижнегорского района Крыма произошел пожар в летней кухне частного дома, годовалый ребенок попал в больницу.