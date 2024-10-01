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Новости Крыма

Пожар в Феодосии – что показали 262 пробы воздуха

Сегодня, 08:49Происшествия в Крыму

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Специалисты Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю исследовали 262 пробы атмосферного воздуха в связи с пожаром на нефтебазе в Феодосии. По данным межрегионального управления ведомства, отклонений от нормы не выявлено.

"С 7 октября исследовано 262 пробы атмосферного воздуха, по результатам исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено, радиационный фонд в пределах нормы", – информирует пресс-служба ведомства.

Мониторинг качества атмосферного воздуха проводится на границе ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

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