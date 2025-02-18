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Новости Крыма

Пожар в магазине в поселке Гвардейское под Симферополем локализован

18 февраля 2025, 12:58Общество

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Пожар в магазине в поселке Гвардейское под Симферополем локализован на тысяче квадратных метрах. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Крупный пожар в Гвардейском произошел 18 февраля в одном их местных магазинов. На место оперативно прибыли 10 единиц техники и около 40 специалистов МЧС. Изначально сообщалось о площади в 1,5 тысячи "квадратов", однако позже ее уточнили.

"В Гвардейском локализован огонь. Площадь, по уточненной информации, составила 1000 кв. м. Идет проливка конструкций для полной ликвидации", – говорится в сообщении.

На данный момент в тушении пожара задействованы 63 человека и 21 единица техники.

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