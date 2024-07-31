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Новости Крыма

Пожар в ТЦ "Лоцман" в Симферополе полностью потушили

31 июля 2024, 11:02Общество

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Пожар в торговом центре "Лоцман" в Симферополе полностью потушили. Об этом рано утром в среду рассказали у ГУ МЧС России по Республике Крым.

"Пожар в ТЦ "Лоцман" полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.

Вечером во вторник в Симферополе загорелся торговый центр "Лоцман". К тушению были привлечены дополнительные силы в составе 108 специалистов и 39 единиц техники. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля, эвакуированы 130 человек, пострадавших нет. Около полуночи возгорание локализовали.

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