Пожар в Ялтинском заповеднике потушили

Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике потушили к утру пятницы. Пострадавших нет. Об этом рассказали в республиканском главке МЧС России.

В республиканском главке МЧС России сообщали, что данные о возгорании поступили в 18:25 в четверг. Площадь пожара составляла 0,04 га, огонь удалось локализовать в 20:35. В ликвидации задействованы одиннадцать человек и шесть единиц техники, из них от МЧС две единицы техники и пять спасателей. В "Заповедном Крыме" уточнили, что тушению огня препятствовала крутизна склона – около 45 градусов, а также скалистые каменные россыпи.