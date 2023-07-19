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Новости Крыма

Пожарная опасность в Крыму: прогноз от МЧС до конца недели

19 июля 2023, 14:49Общество

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С 8 июля на полуострове действует особый противопожарный режим. Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в западных районах Крыма с 19 по 23 июля. Об этом информируют в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.

"Строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора", – предупреждают в ведомстве.

Владельцы домов и садоводы должны вовремя очищать свои участки от сухой травы, не устраивать свалок горючих отходов, не хранить на открытых площадках и во дворах баллоны со сжатым и сжиженным газом, емкости с горючими жидкостями, которые легко воспламеняются. Кроме того, необходимо иметь емкость с водой или огнетушитель. Проезды по улицам не загораживать.

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