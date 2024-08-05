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Новости Крыма

Пожаром на полигоне ТБО в Евпатории заинтересовалась прокуратура

05 августа 2024, 13:06Общество

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Пожаром на полигоне ТБО в Евпатории заинтересовалась прокуратура, виновных привлекут к ответственности. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

"По поручению прокуратуры республики проведена проверка исполнения требований законодательства в связи с пожаром на территории полигона твердых коммунальных отходов в городе Евпатории", – говорится в сообщении.

По информации надзорного ведомства, удалось установить, что заполнение полигона муниципальным унитарным предприятием осуществляется с нарушением. В частности не соблюдается послойное чередование отходов и грунта, дренажных труб, а также изолирующих материалов. Кроме того, в пожароопасные периоды отходы не увлажняют.

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