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Пожароопасный сезон-2021: к чему готов и чего опасается Севастополь

02 апреля 2021, 10:35Общество

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10 апреля в Севастополе планируют объявить начало пожароопасного сезона. Какие ограничения предусмотрены для отдыхающих в лесах и для владельцев земельных участков? И что ждет самих спасателей? Представители руководства МЧС и Севприроднадзора ответили на вопросы РИА Новости Крым. По словам начальника Главного управления МЧС России по Севастополю Дмитрия Козлова, к началу пожароопасного сезона в городе в целом готовы. В состав группировки входят 1229 человек. Среди спасателей не только сотрудники ГАУ "Севастопольский лесхоз" и мсчсовцы, однако и пожарные службы Черноморского флота, которых привлекают в сложных ситуациях, и добровольцы. Помимо этого, создана внештатная аэромобильная группировка, и в случае необходимости 60 человек и семь единиц техники выдвинутся в любую точку Севастополя и Крыма. Всего на вооружении сил оперативного реагирования 242 единицы техники.

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