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Новости Крыма

Правительство РФ поддержит занятость в туротрасли Крыма

17 мая 2023, 10:14Общество

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Туристическая отрасль Крыма и Севастополя получит дополнительную поддержку в сфере занятости, такой проект постановления разработан Минэкономразвития России, рассказал во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.

Деньги на занятость

"Средства из резервного фонда правительства в размере 2,7 млрд рублей планируют распределить на 3,5 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей Крыма. Все они получат единовременные выплаты в размере четырех МРОТ на одного сотрудника", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Руководитель региона назвал меру важной и своевременной, отметив, что ее реализация позволит продолжать развитие отрасли несмотря на существующие трудности.

Как сообщает управление информации и пресс-службы Главы Крыма со ссылкой на регионального министра курортов и туризма Вадима Волченко, эта мера активно отрабатывалась совместно с бизнесом и федеральным Правительством.

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