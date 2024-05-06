Празднование Светлого Христова Воскресения проходит в православных храмах по всему полуострову. Корреспонденты РИА Новости Крым побывали в Петропавловском соборе в Симферополя. Дух праздника и радость
Празднование Пасхи и освящение куличей в Крыму
06 мая 2024, 11:49Общество
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