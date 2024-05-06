Новости Крыма Празднование Пасхи и освящение куличей в Крыму

Празднование Светлого Христова Воскресения проходит в православных храмах по всему полуострову. Корреспонденты РИА Новости Крым побывали в Петропавловском соборе в Симферополя. Дух праздника и радость Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

