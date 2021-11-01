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Преступник без национальности: в Госдуму внесли новый законопроект

Сегодня, 10:24Общество

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Парламент Чеченской республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в средствах массовой информации сведений о национальности и религиозных взглядах людей, причастных к преступлениям. Об этом со ссылкой на соответствующий документ информирует РИА Новости.

"Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений", – говорится в законопроекте.

Ранее в Кремле призвали не ассоциировать преступления с конкретными национальностями. Как подчеркнул заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, ответственность за преступления должны нести все – независимо от национальной принадлежности, но судить по одному представителю целый народ нельзя.

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