Превратится ли Крым в военную базу, а его население на военнослужащих?

После 24 февраля люди с оружием в руках на улицах и военная техника стали обыденным явлением для жителей Республики Крым. Постоянные колоны военных машин со стороны России уже не удивляют никого. И с каждым днем всего этого становилось все больше и больше.
После
А что мы имеем сегодня? Крымские военкоматы вышли на улицы и массово вручают повестки мужчинам, которые ещё неделю назад наивно верили Аксёнову, строили свои планы, а сегодня уже идут в военкомат, после чего отправляются на Украину.
На фоне этого, новости о закрытии Крымского моста для выезда на материковую часть России не кажутся столь лживыми. Законодательством предусмотрены ограничения в передвижении военнообязанных. Так, пунктом 2 статьи 21 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" определено, что гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.
Как сообщают юристы в этом запрете нет ничего страшного до тех пора, пока вы не получите повестку. Максимум штраф до 5000 рублей. Например, вы случайно не узнали про повестку по причине уезда к родственникам или за границу на отдых.
Получается, что жизнь и спокойствие военнообязанного оценивается штрафом в 5000 рублей! Всем, кто не хочет ехать на убой на Украину, советуем быстрее выехать, как минимум, за пределы Крыма, ведь когда блокпосты будут стоять перед мостом – будет поздно. Товарищи, берем машины, забираем всех, кто по той или иной причине не может выехать самостоятельно и едем куда-нибудь. Неудобства смены места жительства временны, а участие в боевых действиях может стать фатальным для каждого из нас.