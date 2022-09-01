Новости Крыма

Превратится ли Крым в военную базу, а его население на военнослужащих?

Сегодня, 11:14Новости

После 24 февраля люди с оружием в руках на улицах и военная техника стали обыденным явлением для жителей Республики Крым. Постоянные колоны военных машин со стороны России уже не удивляют никого. И с каждым днем всего этого становилось все больше и больше.

После вчерашнего обращения Президента Российской Федерации и объявления частичной мобилизации, люди, кажется, полностью утратили веру в правдивость слов руководства страны. Ещё несколько дней назад нам сообщали, что все новости о готовящейся мобилизации являются фейковыми. Власти молниеносно удаляли новости о готовящейся мобилизации на территории России и опровергали их. 13 сентября в 23:56 на сайте РБК опубликована новость со ссылкой на Советника Главы Республики Крым Олега Крючкова о том, что полная мобилизация не планируется, а все сообщения, которые появляются на сайтах Крыма, не более, чем очередной вброс Киева. Если внимательно вчитаться в текст, то можно заметить любимую нашими политиками игру слов, ведь Крючков и в правду говорит о том, что не будет именно полной мобилизации, о частичной он не говорит ничего.

А что мы имеем сегодня? Крымские военкоматы вышли на улицы и массово вручают повестки мужчинам, которые ещё неделю назад наивно верили Аксёнову, строили свои планы, а сегодня уже идут в военкомат, после чего отправляются на Украину.

На фоне этого, новости о закрытии Крымского моста для выезда на материковую часть России не кажутся столь лживыми. Законодательством предусмотрены ограничения в передвижении военнообязанных. Так, пунктом 2 статьи 21 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" определено, что гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.

Как сообщают юристы в этом запрете нет ничего страшного до тех пора, пока вы не получите повестку. Максимум штраф до 5000 рублей. Например, вы случайно не узнали про повестку по причине уезда к родственникам или за границу на отдых.

Получается, что жизнь и спокойствие военнообязанного оценивается штрафом в 5000 рублей! Всем, кто не хочет ехать на убой на Украину, советуем быстрее выехать, как минимум, за пределы Крыма, ведь когда блокпосты будут стоять перед мостом – будет поздно. Товарищи, берем машины, забираем всех, кто по той или иной причине не может выехать самостоятельно и едем куда-нибудь. Неудобства смены места жительства временны, а участие в боевых действиях может стать фатальным для каждого из нас.

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