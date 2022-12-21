Пригожин предложил отправить в штрафбат "Вагнера" оппозиционных политиков

Власти России должны были сформировать из оппозиционеров отдельный штрафной батальон и передать его в распоряжение "Группы Вагнера". Об этом говорится в заявлении Евгения Пригожина, которое было обнародовано его личной пресс-службой.

Пополнить ряды "вагнеровцев", по мнению Евгения Пригожина, мог бы, например, Алексей Навальный, благодаря чему политик вышел бы на свободу "с чистой совестью".

Топ-соратник Владимира Путина также не видит ничего предосудительного в том, что российских зэков отправляют на Украину для участия в боевых действиях.

Пригожин заявил , что "глобально не согласен" с политикой государства в том, что всем "навальнообразным" дали возможность бежать за границу.

"Их обязаны были собрать, сформировать один штрафной батальон и передать мне. И не сомневайтесь, что все они погибли бы героями", – сообщил он.

Также он считает, что вербовка заключенных в ряды ЧВК помогает им "очиститься и получить второй шанс в жизни, пройдя через ужасы войны".

Как известно, в российской политике от любви до ненависти – один шаг. Поэтому вряд ли стоит всерьез воспринимать это заявление Пригожина. Если завтра друг и соратник Путина превратится в оппозиционера, мы сможем послушать заявления совсем другого содержания и смысла. А на данном этапе, можем расценивать эти заявления, как подготовку к политической карьере и ликвидацию потенциальных конкурентов.