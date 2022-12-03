Пригожин в эфире. Медиахолдинг "Патриот" будет вещать с технической помощью Останкино

На официальном сайте телевизионного технического центра "Останкино" вчера появилась новость о вхождении в органы управления Останкино людей с медиахолдинга "Патриот", принадлежащего Евгению Пригожину (прим. основатель ЧВК "Вагнер). Вместе с самим Пригожиным в руководящий состав вошли Евгений Зубарев, Кристина Масенкова и Алексей Костылев.

Такое решение вызвано недостаточным количеством патриотического контента на федеральных каналах. Из эфира пропадут всем известные и такие любимые Поле Чудес. Нужен свежий взгляд на вещи. Пробьем "кувалдой патриотизма" путь к сердцам наших зрителей!" – эксклюзивно для Останкино прокомментировал Евгений Викторович.

Общество разделилось на две группы. Кто-то поддерживает эту идею и считает правильным то, что будет прививаться любовь к Родине, другие не хотят видеть тяжелые социальные ролики после работы: "Я пришел домой с работы, включил телевизор и хочу расслабиться, отключить мозги, а не погружаться в историю и слушать лекции о патриотизме", – объяснил свою позицию прохожий по улице мужчина.

Но интерес вызывает то, что именно сейчас и именно Пригожину отдают прайм-тайм на телевизионном вещании. Ведь он никогда не славился своей медийностью-максимум агитационный ролик для ЧВК "Вагнер".

Можем предположить, что передача "Останкино" может стать оплатой за работу ЧВК "Вагнер" на Украине. Или же Пригожин попросту начал шантажировать Путина тем, что выведет своих бойцов с Украины, а без них станет намного тяжелее.

"Аппетит приходит во время еды", – очевидно что, Евгений Пригожин ощущает слабость Кремля во главе с Президентом и максимально пользуется этим. Пригожин затеял крупную игру, в которой либо все, либо ничего. При таком положении дел, не мудрено будет узнать о его назначении Министром обороны или Главой ФСБ. Но всегда есть и другой путь, Путину попросту может надоесть удовлетворять прихоти Евгения Викторовича, а тактику действий Кремля в таких случаях, мы хорошо знаем. Правда, Новичок?