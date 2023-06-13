Приревновал после развода: евпаторийца осудят за убийство бывшей жены

43-летний евпаториец, убивший бывшую жену кухонным ножом из ревности к новому избраннику, пойдет под суд. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома Крыма и Севастополя.

Как установило следствие, 43-летний житель Евпатории, который не смирился с разводом, состоявшимся по инициативе супруги, приревновал ее к новому избраннику.

В начале весны этого года он, находясь в нетрезвом состоянии, взял кухонный нож и отправился в спортивное учреждение, где занимался их общий сын. Женщина ждала ребенка с занятий. Бывший муж, обуреваемый ревностью, нанес ей несколько ударов ножом в грудь. Ранения оказались смертельными.