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Новости Крыма

Присоединила Крым к России: как крымчане хранят память о Екатерине II

19 апреля 2024, 09:52Общество

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Возведение и установка памятника Екатерине Великой в Симферополе в позапрошлом веке были приурочены к столетнему юбилею присоединения Крыма к России. Автором первого памятника императрице был академик академии художеств Николай Лаверецкий – один из скульпторов памятника "Тысячелетие России". Проект одобрил лично император Александр III – внук самодержицы.

На изготовление бронзового монумента на гранитном постаменте было затрачено 92 тысячи рублей, эти деньги были собраны всем миром, как и в последующие разы, память о самодержице оказывалась поистине народной.

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