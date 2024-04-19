Присоединила Крым к России: как крымчане хранят память о Екатерине II

Возведение и установка памятника Екатерине Великой в Симферополе в позапрошлом веке были приурочены к столетнему юбилею присоединения Крыма к России. Автором первого памятника императрице был академик академии художеств Николай Лаверецкий – один из скульпторов памятника "Тысячелетие России". Проект одобрил лично император Александр III – внук самодержицы.

На изготовление бронзового монумента на гранитном постаменте было затрачено 92 тысячи рублей, эти деньги были собраны всем миром, как и в последующие разы, память о самодержице оказывалась поистине народной.