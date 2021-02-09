Приятели из Евпатории могут "заработать" на наркотиках более 10 лет

Двоих жителей Евпатории задержали по подозрению в распространении наркотиков, возбуждено уголовное дело. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по Республике Крым. По информации ведомства, молодые люди делали наркотические "закладки" на территории города-курорта. Полицейские изъяли из тайников 52 свертка. Как подтвердила экспертиза, в них находились синтетические наркотики.

Запрещенные вещества, расфасованные на небольшие порции, дилеры хранили в заброшенном здании. Информацию о "товаре" они размещали на специальных интернет-сайтах, а деньги от продаж получали на электронный кошелек. В отношении задержанных возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств. Сейчас следователи проверяют причастность и других лиц к цепочке по продаже наркотиков. Молодым людям грозит от 10 до 12 лет тюрьмы.