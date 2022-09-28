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Призывникам перестанут давать кредиты и не будут обслуживать в банках

28 сентября 2022, 16:29Главная

Банки, ломбарды и кредитные организации не будут обслуживать подлежащих призыву по мобилизацию граждан. Такое постановление выдал Центральный банк России.

Центробанк обратился с документом к банковским учреждениям, кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам и ломбардам.

Банковские учреждения обязали приостановить обслуживания любых счетов военнообязанных, не только кредитных, но и депозитных, зарплатных, социальных и сберегательных. Если вы совершеннолетний, то скорее всего подлежите мобилизации. Бежать к банкоматам за накопленными деньгами или честно заработанной зарплатой уже, к сожалению, не имеет смысла. Карточки перестают работать, ведь постановление Набиуллиной вступило в силу 22 сентября. Не спасут даже мелкие кредиторы и ломбарды – им также запретили заключать договоры залога и на выдачу кредитов как в наличной, так и безналичной форме.

Указ Президента Владимира Путина о частичной мобилизации от 21 сентября № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" набирает обороты и обрастает все новыми подробностями. Эра налички и займов у друзей теперь, похоже, станут единственной формой кредитных взаимоотношений для граждан, подлежащих мобилизации. Пора открывать старую телефонную книгу и делать пометки, друзья.


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