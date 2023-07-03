Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 13 километров

Очередь из автомобилей при подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до 13 км. Об этом информирует краевой оперштаб.

"На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 км", – сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

Уточняется, что волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения раздают воду ожидающим в очереди водителям и пассажирам. За сутки роздано более пяти тонн воды. Также на подъезде установлены биотуалеты.

На месте дежурят сотрудники аварийно-спасательного отряда Темрюкского района, "Кубань-СПАС" и МЧС.