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Продажу льготных авиабилетов в Крым с Европейского севера продлили

Продажу льготных авиабилетов в Крым с Европейского севера продлили

08 сентября 2020, 15:27Новости

Продажа субсидированных билетов на авиасообщение с Крымом по шести направлениям одной из авиакомпаний, участвующих в программе, продлена до конца октября. Об этом информирует пресс-служба аэропорта "Симферополь".

"Продажа льготных билетов будет осуществляться на рейсы в Архангельск, Иваново, Сыктывкар, Нижнекамск, Нижний Новгород и Чебоксары и обратно в Крым", – сказано в сообщении.

Отмечается, что субсидией распространяются на граждан Российской Федерации в возрасте до 23 лет, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Кроме того, льготные проездные доступны инвалидам I группы любого возраста и сопровождающему, а также ребенку-инвалиду, инвалиду с детства II или III группы и сопровождающему лицу. Кроме того, льготой могут воспользоваться члены многодетных семей, при этом необходимо будет предоставить подтверждающий статус документ.

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