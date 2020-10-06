Новости Крыма

Продуктовые ярмарки не спасут ситуацию на рынке Крыма – мнение

Продуктовые ярмарки не спасут ситуацию на рынке Крыма – мнение

06 октября 2020, 11:04Экономика Крыма

Аграриям в Крыму невыгодно снижать цены на 10-15% ниже рыночной стоимости на ярмарках. Об этом РИА Новости Крым проинформировал председатель Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев.

"Ярмарки, которые периодически у нас организуются, это точечные уколы. Они не имеют большого объема продукции и самим аграриям не очень удобны. Нужно приехать на 1-2 дня, разложить товар, поставить оборудование. И потом, когда рекомендуют снизить цену на продукты на 15% ниже рыночной стоимости, им это сложно сделать. Аграриям ведь нужно тоже с этого что-то заработать", – добавил он.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Октябрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх