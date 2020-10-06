Аграриям в Крыму невыгодно снижать цены на 10-15% ниже рыночной стоимости на ярмарках. Об этом РИА Новости Крым проинформировал председатель Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев.

"Ярмарки, которые периодически у нас организуются, это точечные уколы. Они не имеют большого объема продукции и самим аграриям не очень удобны. Нужно приехать на 1-2 дня, разложить товар, поставить оборудование. И потом, когда рекомендуют снизить цену на продукты на 15% ниже рыночной стоимости, им это сложно сделать. Аграриям ведь нужно тоже с этого что-то заработать", – добавил он.