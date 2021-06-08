Проект затопленного ливнями участка "Тавриды" будет скорректирован

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил скорректировать проектное решение по участку трассы "Таврида", который накануне оказался затопленным после сильного дождя. Об этом руководитель региона сообщил на заседании Совета министров РК.

"Нужно провести еще раз анализ проектной документации по "Тавриде". На том же месте, где был снежный занос, теперь вода пошла. Проектное решение, на мой взгляд, необходимо скорректировать", – сообщил Аксенов. Глава правительства республики Юрий Гоцанюк пообещал до конца дня подготовить и представить на рассмотрение соответствующие предложения.