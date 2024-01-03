Проезда по Крымскому мосту ждут 959 автомобилей

За час очередь перед Крымским мостом выросла на 200 машин. Сейчас досмотра со стороны Керчи и Тамани ожидают 959 автомобилей, информируется в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди со стороны Тамани находится 272 транспортных средств, ожидание около часа. Со стороны Керчи стоят 687 машин, время ожидания около двух часов", – говорится в сообщении.

Часом ранее в очереди у досмотровых пунктов находились 770 автомобилей. Очередь начала расти в среду утром. Сначала со стороны Тамани ожидали 80 машин, а из Крыма выезд был свободен, затем в течение нескольких часов пробка выросла в несколько раз. К 13:00 проезда ожидали уже 511 машин, спустя час их число превысило 650.